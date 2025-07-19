Рецензия на фильм «Май декабрь»

Психологический триллер «Май декабрь» — претендент на «Оскар» и участник Каннского кинофестиваля 2023 года. Фильм показывает провокационную и очень откровенную историю запретной любви. Рассказываем, почему нельзя пропустить эту картину.

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Один из лучших сценариев года

«Май декабрь» - английское выражение, описывающее роман с большой разницей в возрасте. Работа сценаристов частично основана на реальной истории учительницы Мэри Кей Летурно, которая соблазнила несовершеннолетнего ученика и родила от него детей.

Грейси (Джулианна Мур) в 1990-е стала звездой таблоидов, потому что в 36 лет забеременела от 13-летнего семиклассника Джо (Чарльз Мелтон), попала в тюрьму, а освободившись, пара воссоединилась. Известная актриса Элизабет (Натали Портман) готовится к роли Грейси, и приезжает к паре, чтобы изучить своего персонажа.

Сценарий был номинирован на премию «Оскар».

Ответить на поставленные в фильме вопросы

Спустя более 20 лет у Джо наконец-то появляется возможность взглянуть на свою жизнь со стороны: скоро дети уедут в колледж, дом опустеет, и он останется наедине со своей манипулятивной женой, которая не умеет брать на себя ответственность и мириться с чувствами других.

Фильм ставит много вопросов, но в большинстве случаев на них нет ответов. Зритель сам анализирует то, что видит и слышит, и делает выводы. Возможно, это и есть цель фильма - заставить зрителя задуматься о своей жизни и отношениях с другими людьми.

Сила манипуляций

С психологической точки зрения, этот фильм - любопытный материал: погружение в глубины человеческой морали и пороков. Манипуляция — инструмент, который позволяет Грейси удерживать Джо в течение многих лет, и Элизабет перенимает это качество и использует в собственных целях.

Комедия, трагедия и триллер в одном фильме

«Май декабрь» сложно отнести к какому-то определенному жанру. В нем есть элементы триллера: героиня Натали Портман, сближается с необычной парой и следит за ними. Это и детективная история: Элизабет расспрашивает местных жителей и собирает кусочки пазла. Название звучит как социальная драма об отношениях, а режиссер сочетает в фильме трагедию с комедией, добавив музыку, придающую происходящему ощущение фарса.