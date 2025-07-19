Студия перенесла премьеру мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной»

Издание Variety сообщило, что мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенной» перенесли. Премьера состоится на три недели позже предыдущей даты — 25 июня 2027 года. Ранее картина должна была выйти 4 июня 2027 года.

© Чемпионат.com

По данным СМИ, причина переноса — желание авторов увеличить аудиторию среди школьников. К премьере фильма закончится школьный учебный год в США, и больше учащихся смогут пойти в кино.

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был с восторгом принят как зрителями, так и критиками. На агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм получил 97% свежести от обозревателей и 94% от зрителей. Премьера сиквела «Паутина вселенных» состоялась в 2023 году — картину также высоко оценили. «За пределами вселенной» станет финальной частью трилогии о Майлзе Моралесе.