Появились новые постеры фильма «Никто 2»

Кинокомпания Universal Pictures представила новые яркие постеры фильма «Никто 2». Премьера боевика состоится 15 августа.

© Чемпионат.com

Сюжет сиквела продолжит рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.

© Universal Pictures

© Universal Pictures

© Universal Pictures

Главного героя вновь сыграл Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»). В фильме также снялись Конни Нильсен («Гладиатор»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Шэрон Стоун («Основной инстинкт»). Вторую часть снял новый режиссёр: место Ильи Найшуллера досталось Тимо Тьяджанто («Блуждающая тень»).