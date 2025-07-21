Стала известна дата премьеры сериала о коучах-психологах "Циники"

Новый сериал "Циники" выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 28 июля. Его сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией "Нежность". Креативным продюсером драмеди стала Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей. В качестве режиссера новый проект возглавила Ирина Бас, а оператор сериала - Александр Гринаш.

По сюжету красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в "промышленных масштабах": его берут на работу в известную школу отношений "Эгоисты".

И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста - карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова) - Джамал как кость в горле. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошеного коллеги и доказать Шаминой, что новичок - проходимец. Однако психология - странная вещь, и вдруг уже все чувства героев играют новыми красками.

В главных ролях: Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.