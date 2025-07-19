Вышел трейлер биографического фильма о Франце Кафке

В Сети появился первый трейлер чешского фильма "Франц" (Franz) о жизни и творчестве Франца Кафки (1883-1924) - одной из ключевых фигур литературы XX века.

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Главную роль исполнил дебютант Идан Вайсс, режиссёр - Агнешка Холланд ("Полное затмение", "Таинственный сад").

Мировая премьера картины состоится на 50-м кинофестивале в Торонто, который пройдёт с 4 по 14 сентября.

Творчество Кафки (большая часть его работ была опубликована посмертно) оказало значительное влияние на широкий круг писателей, критиков, художников и философов в течение XX и XXI веков.

Его произведения ("Превращение", "Процесс", "Замок" и пр.), в той или иной степени затрагивающие темы отчуждения, экзистенциального беспокойства, вины и страха перед внешним миром и высшим авторитетом, были неоднократно экранизированы, в том числе Алексеем Балабановым.