Зрители оценили фильм «Эддингтон»

18 июля состоялась премьера фильма «Эддингтон» — новой работы известного режиссёра Ари Астера («Реинкарнация»). Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

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Картина получила оценку С+. Точно так же оценили один из самых популярных фильмов Астера «Солнцестояние». Лента также получила рейтинг выше другого хоррора постановщика «Реинкарнации» 2018 года — D+.

Сюжет «Эддингтона» повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. У фильма звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»).