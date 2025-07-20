Джеймс Кэмерон снимет концертный фильм с Билли Айлиш

На своём шоу в Манчестере 19 июля Билли Айлиш приподняла завесу тайны над новым масштабным проектом — певица заявила, что работает над концертным фильмом в 3D, и снимает его никто иной, как Джеймс Кэмерон.

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«Вы, возможно, заметили, что здесь больше камер, чем обычно, —сказала Айлиш в перерыве между песнями. — Я не могу сильно распространяться об этом, скажу только, что сейчас я работаю над очень особенным проектом с человеком по имени Джеймс Кэмерон. И это будет в 3D».

Публика взорвалась: на концерте присутствовал сам Кэмерон — режиссёр «Аватара», «Титаника» и «Терминатора», — он лично наблюдал за съёмками.

Айлиш не упустила возможности подшутить: ей теперь придётся носить один и тот же наряд несколько концертов подряд — ну, чтобы монтаж не страдал.

Дата выхода фильма пока не названа, но можно не сомневаться: когда музыка Билли встречается с масштабом Кэмерона — это будет что-то по-настоящему большое и синематографичное.

Ранее подтвердились слухи о романе 23-летней Билли Айлиш с 30-летним актёром Нэтом Вулфом. Папарацци подловили звёздную пару во время романтического уикенда в Венеции.