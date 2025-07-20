Для съемок сериала «Лиля» воссоздали здания начала XX века

На территории кинопарка «Москино» проходят съемки биографического сериала «Лиля». Он рассказывает о романтических отношениях Лили Брик и Владимира Маяковского, жизненном пути и творчестве поэта и его возлюбленной.

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— Создание разноплановых территорий, отражающих различные города и эпохи, — приоритетная задача для кинопарка. Одной из таких площадок стала «Москва времен конструктивизма». Ее создание существенно облегчило работу кинематографистам, позволив снимать на копиях центральных улиц Москвы в районе Арбата и Лубянки, не перекрывая их по-настоящему. В дальнейшем она будет использоваться для других проектов. В России и Европе нет ни одного киногорода подобного масштаба с таким количеством интерьерных и натурных локаций, — рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».

Для создания достоверной атмосферы начала прошлого столетия в Москве проложили около 700 метров трамвайных путей и контактной сети, по которым пустили настоящий ретротранспорт.

Режиссером сериала стала Вера Сторожева. Главные роли исполняют Андрей Максимов, Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Виктор Добронравов, Ангелина Стречина, Алексей Герман — младший, Елизавета Арзамасова, Иван Агапов и другие, передает сайт мэра Москвы.

Продюсерский центр Киностудии Горького приступил к съемкам документального фильма «Хрупкое счастье» к 80-летию Победы и 110-летию киностудии, которая сегодня входит в Московский кинокластер.