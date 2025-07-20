Netflix начал использовать нейросети для создания эффектов в сериалах

Netflix впервые официально признала, что использовала генеративный ИИ для создания визуальных эффектов в оригинальном сериале «Этернавт» из Аргентины, который вышел в апреле 2025 года.

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Со-гендиректор Netflix Тед Сарандос рассказал, что с помощью ИИ была создана сцена обрушения здания в Буэнос-Айресе. По его словам, на традиционную работу с визуальными эффектами ушло бы в 10 раз больше времени и денег.

Это стало первым случаем, когда финальные кадры, сгенерированные ИИ, появились в оригинальном проекте Netflix. Сарандос отметил, что платформа и дальше будет применять ИИ.

Однако далеко не все рады таким нововведениям. Множество работников индустрии выступают против ИИ, потому что он может заменить живых специалистов. Это стало одной из причин недавних забастовок актёров и сценаристов.