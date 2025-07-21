Кто снимет новый фильм о Людях Икс

Президент Marvel Studios Кевин Файги во время интервью рассказал, что у нового фильма про Людей Икс появился режиссёр. Фильм снимет постановщик «Громовержцев» Джейк Шрейер.

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По словам Файги, команде, которая будет работать над новыми «Людьми Икс» очень повезло, что её возглавит Джейк Шрейер. Работа над сценарием картины уже идёт.

Джейк Шрейер будет снимать новых «Людей Икс», нам очень, очень повезло. Мы очень рады, что он с нами. И так мы начинаем. Всё начинается сейчас. Работа над сценарием идёт.

Продюсер подтвердил, что положительный отклик на «Громовержцев» в том числе сыграл свою роль в том, что Шрейеру доверили снимать новую ленту о команде мутантов.

Вероятнее всего, премьера картины о Людях Икс состоится после выхода «Секретных войн», то есть после 2027 года. «Секретные войны» перезапустят всю киновселенную, после чего начнётся эпоха мутантов.