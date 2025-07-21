Кевин Файги рассказал, каким будет «Человек-паук 4»

После анонса «Человека-паука 4» с Томом Холландом, который носит подзаголовок «Совершенно новый день», фанаты надеялись, что фильм будет максимально приземлённым и расскажет, как герой борется с преступностью, защищая город и его жителей.

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После этого появились слухи, что в центре сюжета ленты снова будет подниматься тема мультивселенной, что расстроило фанатов, которые хотели получить приземлённую и реалистичную историю о Человеке-пауке. Наконец сам Кевин Файги подтвердил, что фильм будет «уличным», то есть в нём герой будет бороться с мелкой преступностью.

Человек-паук остался один, он посвятил себя спасению города и боролся — за неимением лучшего термина — с уличной преступностью, а не с событиями, которые могут привести к концу света.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.