Какую сцену чуть не вырезали из «Супермена»

Во время интервью Rolling Stone режиссёр Джеймс Ганн рассказал о сцене, которую чуть не вырезали из «Супермена». Речь идёт о фрагменте, в котором персонаж во время битвы спасает белку.

По словам Ганна, этот фрагмент хотели вырезать из финальной версии фильма, потому что он не понравился первым зрителям на тестовом показе. В итоге её всё равно решили оставить.

Мы показали её зрителям, и некоторым не понравилась белка. Они такие: «Какого хрена он спасает белку? Зачем он тратит время на спасение белки?» И я даже подумывал вырезать сцену, но решил, что она должна попасть в фильм.

«Супермена» показывают в кинотеатрах мира, включая Россию.