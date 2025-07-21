Вышел русский трейлер фильма «Детка на драйве» с Тэроном Эджертоном — премьера 4 сентября
Компания Global Film выпустила русскоязычный трейлер фильма «Детка на драйве». Триллер выйдет в российском прокате 4 сентября.
Видео доступно во VK-группе Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.
Сюжет картины повествует о молодом отце по имени Нейт. Он выходит из тюрьмы и знакомится со своей дочерью Полли. Внезапно их начинают преследовать бандиты, и герои вынуждены пуститься в бега.
Главную роль в ленте сыграл Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). В картине также снялись Джон Кэрролл Линч («Основатель»), Одесса Эзайон («Призраки») и Роб Янг («Наследники»). Режиссёром выступил Ник Роулэнд — автор фильма «Стойкая броня» с Барри Кеоганом («Банши Инишерина»).