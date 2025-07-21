В новом сезоне «Метода» появится целый отряд маньяков

"Кинопоиск" раскрывает персонажей третьего сезона хитового триллера "Метод".

© Российская Газета

У Родиона Меглина (Константин Хабенский) в продолжении появится "команда маньяков-единомышленников", которые будут бороться с другими преступниками незаконными способами.

Это: нарцисс-социопат Зверь (Никита Кологривый); одержимый зависимостями тусовщик Кода (Лев Зулькарнаев); хакер и интроверт Сталкер (Эльдар Калимулин); сбежавшая из богатой семьи бунтарка Фрида (Снежана Самохина); медик-убийца Ангел (Анна Банщикова); жертва ПТСР с навыками профессионального убийцы Связист (Егор Кенжаметов); работяга, одержимый идеями радикального перевоспитания Бобёр (Игорь Черневич); мизантроп, психотерапевт-интеллектуал Джин (Денис Бургазлиев); студентка Лера (Анна Савранская).

К работе над сериалу вернулись авторы первого сезона - режиссёр Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

Премьера - уже грядущей осенью.

Опубликованы яркие фотографии со съёмочной площадки.

© Кадр со съемочной площадки

© Кадр со съемочной площадки

© Кадр со съемочной площадки

© Кадр со съемочной площадки

© Кадр со съемочной площадки