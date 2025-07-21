Появился ролик о съемках исторической драмы «Красавица» с Пересильд

Фильм о блокадном Ленинграде с Пересильд и Добронравовым выйдет в феврале
Опубликовано короткое видео о съёмках исторической драмы "Красавица".
Сюжет вдохновлен реальной историей о том, как в годы блокады сотрудники Ленинградского зоосада в 1941 году спасали животных, среди которых была бегемотиха по кличке Красавица.
В главной роли - Юлия Пересильд, её героиня - Евдокия Дашина, смотрительница зоосада.
Режиссёр - Антон Богданов ("Нормальный только я").
В ролях также: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и др.
Премьера - 19 февраля.