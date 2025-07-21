Появился ролик о съемках исторической драмы «Красавица» с Пересильд

Опубликовано короткое видео о съёмках исторической драмы "Красавица".

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Сюжет вдохновлен реальной историей о том, как в годы блокады сотрудники Ленинградского зоосада в 1941 году спасали животных, среди которых была бегемотиха по кличке Красавица.

В главной роли - Юлия Пересильд, её героиня - Евдокия Дашина, смотрительница зоосада.

Режиссёр - Антон Богданов ("Нормальный только я").

В ролях также: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и др.

Премьера - 19 февраля.