О науке Северного Кавказа снимут документальный фильм

Начались съемки документального фильма «Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен». Первым к проекту о разработках ученых макрорегиона присоединился Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).

«Фильм — это своего года путешествие по объектам научной инфраструктуры Северного Кавказа. Планируются съемки в научно-исследовательских лабораториях шести университетов, а также в лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) и специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Архызе. Будет охвачен весь спектр наиболее ярких направлений исследований и научных разработок нашего региона», — рассказал проректор по научной и исследовательской работе СКФУ Анатолий Алиханов, слова которого приводят в пресс-службе вуза.

Стартовали съемки в научно-лабораторном комплексе «Чистые зоны» СКФУ, который является частью научной инфраструктуры физико-технического факультета и специализируется на проведении исследований и разработок в рамках приоритетных направлений развития науки и технологий России. В этой лаборатории разрабатывают технологии изготовления люминесцентной керамики для сверхъярких полупроводниковых источников белого света, совершенствуют технологию синтеза порошков иттрий-алюминиевого граната, применяемого для оптической керамики, а также запатентовали технологию изготовления биосовместимых покрытий диоксида титана, которая может использоваться для производства имплантатов в стоматологии.

Съемки продлятся до конца сентября и охватят все семь регионов СКФО. Планируется, что фильм покажут в эфире федерального и регионального телеканалов, а также будут транслировать в ходе лекций и встреч со школьниками и студентами из цикла «Научный гид по СКФО», на которых ученые будут представлять передовые исследования.