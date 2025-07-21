Завершены съемки сериала про Вижна из Marvel

В середине июля завершились съёмки «Квест Вижна» — нового сериала в киновселенной Marvel. Информацией об этом поделился фотограф Деннис Иллик, опубликовавший кадр с вечеринки в честь завершения производства шоу.

© Чемпионат.com

Таким образом, новый сериал в супергеройской франшизе сняли довольно быстро — производство стартовало четыре месяца назад, в марте. «Квест Вижна» по традиции снимали в Великобритании, где сейчас в том числе идёт производство «Мстителей: Судный день». Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»).

Будущий сериал про Вижна выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатре Disney+. Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев выступит андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер.