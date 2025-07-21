Новый «Мир Юрского периода» продолжает удерживать лидирующие позиции

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 275 млн. Лента продолжает удерживать лидирующие позиции, уступив на третьей неделе лишь «Супермену» Джеймса Ганна.

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Общие сборы ленты за две с половиной недели достигли отметки в $ 645 млн. Наибольшую выручку за границей ленте принесли Китай ($ 63 млн), Великобритания ($ 26 млн) и Мексика ($ 23 млн). Учитывая бюджет в $ 180 млн, фильм про динозавров уже окупился и начал приносить студии Universal Pictures прибыль.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).