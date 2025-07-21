BadComedian высказался о первом голливудском «миллиардере» 2025 года

У мультфильма «Лило и Стич» множество поклонников в России, и это обеспечило игровому ремейку проекта хорошие сборы в теневом прокате, заявил НСН Евгений Баженов.

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Нацеленность на семейную аудиторию, бренд, известный во всем мире, и достойный уровень воплощения помогли фильму «Лило и Стич» показать высокие сборы в международном прокате, подчеркнул в разговоре с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Игровой ремейк мультфильма «Лило и Стич» от студии Disney стал первым голливудским фильмом 2025 года, который заработал миллиард долларов в мировом прокате. При этом адаптация стала четвертым проектом студии, освоившим подобную кассу за последние 13 месяцев, наряду с «Дедпулом и Росомахой», «Головоломкой 2» и «Моаной 2». Баженов заметил, что этот игровой ремейк Disney можно назвать удачным и с точки зрения творческого решения.

«"Лило и Стич" - удачный фильм, не омерзительный по всем параметрам, как предыдущие проекты студии. Сборам картины помог известный бренд, семейная аудитория. Я сам еще не смотрел, но, скорее всего, если хорошие сборы и "сарафанное радио", качество тоже неплохое. В сравнении с "Белоснежкой", на которую никто не шел, а "сарафанное радио" было ужасное, здесь картина диаметрально противоположная. Нечасто Disney может порадоваться таким успехам, последние их экранизации ремейков не так, чтобы выстреливали. Думаю, студия рассчитывала, что все ремейки классических картин будут выстреливать, но получилось иначе», - заявил он.

По словам собеседника НСН, среди россиян у мультфильма «Лило и Стич» тоже много поклонников, что подтверждают и сборы игрового ремейка. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», в рамках теневого проката в России картина заработала 218,3 миллиона рублей, общие сборы в России и СНГ составили 562,4 миллиона рублей, что стало лучшим результатом среди прочих голливудских новинок в неофициальном прокате.

«У нас бренд тоже относительно культовый. Я не фанат этой серии, но знаю про проект по играм на старых приставках. Аудитория младше меня точно смотрела мультик. Сейчас они, будучи взрослыми, скорее всего, ведут своих детей на этот фильм, поскольку знают о нем. У нас эта схема работает так же, как на Западе», - сказал BadComedian.

Как ранее отмечала в разговоре с «Радиоточкой НСН» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, Disney годами грамотно работает со своей аудиторией, и шлейф подобной работы заметен даже сегодня. По ее словам, зритель готов смотреть новые проекты студии, хотя они и не выходят в официальный российский прокат.