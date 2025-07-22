Все известные будущие фильмы и сериалы DC

Старт новому миру уже дан в «Супермене».

© Чемпионат.com

С выходом «Супермена» киновселенная DC смогла стартовать заново. Новым курсом руководит Джеймс Ганн, которого переманили от главного конкурента (Marvel). Он уже поспешил анонсировать несколько премьер в рамках перезапуска.

Рассказываем, какие фильмы и сериалы ждут поклонников DC в будущем после выхода «Супермена».

«Миротворец», второй сезон

Автор: Джеймс Ганн.

Джеймс Ганн. Актёры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма и другие.

Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма и другие. Премьера: 21 августа 2025 года (второй сезон).

21 августа 2025 года (второй сезон). Сколько серий: восемь эпизодов.

Джеймс Ганн называет второй сезон «Миротворца» прямым продолжением «Супермена», который продолжит историю антигероя Кристофера Смита и неожиданно должен объяснить все перестановки в киновселенной DC. Не стоит забывать, что события «Миротворца» происходили в старом мире с героями «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

В остальном про второй сезон мы знаем не так уж и много, кроме того, что он и дальше будет рассказывать о попытках Миротворца найти себе место.

«Крипто»

Четыре короткометражки про милого пёсика из «Супермена». Никаких деталей не раскрывают, кроме того, что премьера состоится в конце 2025 года.

«Фонари»

Автор: Крис Манди.

Крис Манди. Актёры: Кайл Чендлер,, Аарон Пьер, Натан Филлион.

Кайл Чендлер,, Аарон Пьер, Натан Филлион. Премьера: начало 2026 года.

начало 2026 года. Сколько серий: восемь эпизодов.

Детективный сериал, вдохновлённый «Настоящим детективом». Но вместо Раста Коула и Марти Харта тут опытный Зелёный фонарь Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и новичок корпуса Джон Стюарт (Аарон Пьер).

Расследование убийства важного человека приводит героев к мрачной тайне, которая сыграет важную роль для всей киновселенной. Известно, что в какой-то момент персонажи пересекутся с ещё одним Зелёным фонарём, Гаем Гарднером, уже дебютировавшим в киновселенной в «Супермене».

«Супергёрл»

Режиссёр: Крейг Гиллеспи.

Крейг Гиллеспи. Актёры: Милли Олкок, Маттиас Схунартс, Ив Ридли и другие.

Милли Олкок, Маттиас Схунартс, Ив Ридли и другие. Дата выхода: 26 июня 2026 года.

Фильм расскажет о приключениях двоюродной сестры Супермена — Кары Зол-Эл в исполнении Милли Олкок. Героиню уже показали в «Супермене» в сцене после титров. И да, Крипто именно её пёс, и Кларк Кент лишь временно приглядывал за ним.

Подробной завязки истории нет. Но предполагается, что Супергёрл посетит другие планеты, где столкнется с масштабной угрозой. Зато подтверждена встреча с инопланетным наёмником Лобо (Джейсон Момоа).

Зрителей ожидает новое прочтение знакомого персонажа. Героиня больше не будет пай-девочкой, а предстанет в образе взбалмошной и веселой бунтарки с любовью к тусовкам. При этом Джеймс Ганн заявлял, что «Супергёрл» будет намного мрачнее «Супермена».

«Глиноликий»

Режиссёр: Джеймс Уоткинс.

Джеймс Уоткинс. Актёр: Том Рис Харрис.

Том Рис Харрис. Дата выхода: 11 сентября 2026 года.

Последним проектом с высеченной на камне датой выхода стал «Глиноликий». Он посвящён становлению одного из врагов Бэтмена. Сюжет повествует об актёре фильмов категории B, который, чтобы и дальше оставаться востребованным, оказывается жертвой экспериментов и превращается в монстра из глины.

Главную роль заполучил валлийский актёр Том Рис Харрис, а в режиссёрское кресло посадили Джеймса Уоткинса. Но тут куда интереснее фигура сценариста Майка Флэнагана, который и протолкнул идею проекта. Он известен по работе над популярными хоррорами, особенно в сериалах — его можно поблагодарить за «Призраков дома на холме», «Доктора Сон», «Игру Джеральда», «Полуночную мессу» и «Падение дома Ашеров». Также он сейчас работает над сериалом по мотивам «Кэрри» Стивена Кинга.

«Глиноликий» станет редким представителем супергеройских ужасов со ставкой на боди-хоррор.

На этом заканчиваются премьеры, которые уже имеют точную дату выхода и запланированные сроки создания. Остальные проекты сейчас существуют на уровне подготовки и поиска убедительной концепции. От них в будущем могут отказаться, как уже сделали с парой заявленных проектов.

«Отважный и смелый» (фильм)

Дебютный фильм про Тёмного рыцаря в новой киновселенной DC называется «Отважный и смелый», это будет «странная история об отце и сыне». Сюжет посвящён совместным приключениям Бэтмена в возрасте и уже третьего Робина, по совместительству его родного сына Дэмиена Уэйна.

Кто сыграет нового Брюса Уэйна неизвестно, но его дебют состоится, возможно, ещё раньше сольного фильма. Снимет кино Энди Мускетти, ранее поставивший для DC «Флэша» с Эзрой Миллером.

«Болотная тварь» (фильм)

Хоррор расскажет о происхождении одноимённого сверхчеловека, умеющего вселяться в любую растительную материю. Сценарий напишет и снимет Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari», «Индиана Джонс и Колесо судьбы») Обещается мрачное кино, похожее на готические ужастики о Франкенштейне. Но пока всё упирается в занятость режиссёра.

«Сержант Рок» (фильм)

Фильм про малоизвестного персонажа комиксов DC, да ещё и лишённого каких-либо способностей. Боссы DC описывают проект как историю о Второй мировой войне про героизм и конфликт. О проекте, впрочем, давно уже ничего не слышно, но его всё ещё пытаются реализовать.

Про фильм ничего неизвестно, но, по данным СМИ, его разработка в последние месяцы «ускорилась», поэтому премьера может состояться намного раньше, чем многие ожидают. Однако никаких данных про актёров, режиссёра и сценариста не раскрывалось.

«Уоллер» (сериал)

Виола Дэвис одна из немногих, кто сохранил прежнюю роль в новой киновселенной DC. Более того, руководительница «Отряда самоубийц» получит собственный сериал.

Изначально проект должен был выйти перед «Суперменом», но забастовки затянули производство, и теперь релиз состоится только после второго сезона «Миротворца». Шоураннерами «Уоллер» стали Джереми Карвер («Роковой патруль») и Кристал Генри («Хранители»).

«Потерянный рай» (сериал)

Сериал расскажет о прошлом острова Темискира, где родилась Чудо-женщина. Шоу описывается как политическая драма, вдохновлённая «Игрой престолов». Зрителей ожидают сюжет про амазонок, множество интриг и гражданская война.

«Бустер Голд» (сериал)

Комедийный сериал про одноимённого персонажа — неудачника из будущего, который отправляется в прошлое, чтобы стать супергероем благодаря технологиям своего времени. Статус шоу неизвестен, поскольку от него отказался изначальный шоураннер.