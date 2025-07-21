Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
Уже 24 июля стартует 27-й сезон «Южного парка» — культового мультсериала про знаменитую четвёрку американских школьников. Продолжение вновь будет юмористической аллюзией на современный мир: зрителей ждут в том числе эпизоды про «войну» США и Канады, судебные разбирательства с рэпером Пи Дидди и отсылки на другие мировые темы.
27-й сезон шоу по традиции выйдет на телеканале Comedy Central — в продолжение войдёт шесть серий и два часовых спецэпизода.
Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
- 1-я серия — 24 июля
- 2-я серия — 31 июля
- 3-я серия — 7 августа
- 4-я серия — 14 августа
- 5-я серия — 21 августа
- 6-я серия — 28 августа
- 1-й спецэпизод — Неизвестно
- 2-й спецэпизод — Неизвестно