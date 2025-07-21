Уже 24 июля стартует 27-й сезон «Южного парка» — культового мультсериала про знаменитую четвёрку американских школьников. Продолжение вновь будет юмористической аллюзией на современный мир: зрителей ждут в том числе эпизоды про «войну» США и Канады, судебные разбирательства с рэпером Пи Дидди и отсылки на другие мировые темы.

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27-й сезон шоу по традиции выйдет на телеканале Comedy Central — в продолжение войдёт шесть серий и два часовых спецэпизода.

Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»