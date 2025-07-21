Уже 28 июля состоится премьера сериала «Циники». Шоу от создателей «Нежности» расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит своё место: его берут на работу в Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой.

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В первый сезон «Циников» войдёт десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 29 сентября.

Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»