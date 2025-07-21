Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»
Уже 28 июля состоится премьера сериала «Циники». Шоу от создателей «Нежности» расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит своё место: его берут на работу в Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой.
В первый сезон «Циников» войдёт десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 29 сентября.
Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»
- 1-я серия — 28 июля
- 2-я серия — 4 августа
- 3-я серия — 11 августа
- 4-я серия — 18 августа
- 5-я серия — 25 августа
- 6-я серия — 1 сентября
- 7-я серия — 8 сентября
- 8-я серия — 15 сентября
- 9-я серия — 22 сентября
- 10-я серия — 29 сентября