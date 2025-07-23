Появился новый постер второго сезона сериала «Поколение «Ви»

Чемпионат.com

Создатели сериала «Поколение «Ви» опубликовали его свежий постер, на котором можно увидеть главных персонажей.

Появился новый постер второго сезона сериала «Поколение «Ви»
© Чемпионат.com

Свежий простер второго сезона шоу

© Amazon

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».

Второй сезон стартует уже 17 сентября на Amazon Prime Video.