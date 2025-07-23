Появился новый постер второго сезона сериала «Поколение «Ви»

Создатели сериала «Поколение «Ви» опубликовали его свежий постер, на котором можно увидеть главных персонажей.

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Свежий простер второго сезона шоу

© Amazon

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».

Второй сезон стартует уже 17 сентября на Amazon Prime Video.