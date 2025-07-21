Каким получился новый «Супермен»

Стартовавший в июле "Супермен" Джеймса Ганна собирает хорошую кассу, имеет неплохие шансы стать коммерчески успешным и получить продолжение.

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Мы ознакомились с лентой и поделимся с вами впечатлениями от просмотра.

На завязке долго останавливаться не будем - супергерой в красных труселях поверх синих трико летает по миру, спасает людей и зверят, останавливает военные конфликты и всячески пытается быть идеальным идеалом для всего человечества.

Карикатурно злого мегамультимиллиардера Лекса Лютора подобное раздражает, и он бросает все силы и средства, чтобы избавиться от заносчивого инопланетянина.

Крышесносных "вотэтоповоротов" ждать не стоит - все предсказуемо, уныло и по лучшим заветам ранних "марвелов" с обязательным количеством несмешных шуток в минуту.

Мир сетапится нарочито комиксный - почти мультяшный. Возможно, намеренно, чтобы как можно дальше дистанцироваться от того мрачняка, который на кривых ножках пытался выстроить Зак Снайдер.

У той приземленной вселенной можно было проследить свое лицо, какую-то индивидуальность. Слетевший с катушек генрикавилловский Супс с убого "замазанными" усами, турбодепрессивный бенаффлековский Бэтс, придурковатый Флэш, как будто унаследовавший часть ментальных проблем самого Эзры Миллера, и, конечно, же искрометный с внятной мотивацией джессиайзенберговский Лютер.

Сложно поверить, что теперь они вспоминаются с налетом ностальгии, и релевантно будет проговорить нечто вроде "какую DC мы потеряли". И вот мы здесь.

Старая команда хотя бы вызывала споры, была противоречивой, а нового "Супермена" вообще не хочется обсуждать. Настолько он пустой и стерильный дженерик.

Взять, к примеру, актерские работы - пару Кларка Кента и Лоис Лэйн сыграли Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн.

Вы вряд ли про них что-то слышали, до этого они снимались в основном в сериалах. Поэтому их назначение на главные роли - это решение полностью про коммерцию, а не про искусство - на них просто сэкономили. В качестве сценария им вручили набор слабо связанного текста, и они его на соответствующем уровне отыграли. Какие-то претензии к ним предъявлять в таких раскладах вряд ли уместно.

С Николасом Холтом сложнее - артист вроде опытный, за карьеру успел проявить себя у разных маститых режиссеров, но здесь корчит из себя антагониста уровня мультика "Пинки и Брейн" - почему-то именно такая ассоциация возникает при просмотре.

Обидно за музыку - Джеймс Ганн до этого славился уникальнейшим талантом подбора саундтрека, который потом частично или полностью попадал к вам в избранное на стримингах. В "Супермене" только одна заглавная тема, которая под конец начинает уже раздражать.

Визуальную часть критиковали на этапе трейлеров, но тогда авторы отмахивались, что к премьере все допилят. В целом не соврали - на выходе получился, выражаясь словами Дэдпула, вполне смотрибельный махач пикселей, поэтому по части картинки все действительно более-менее ровно.

Новый глава DC во время промо-кампании утверждал, что не хочет создавать ориджин Человека из стали, так как все уже знают историю становления последнего сына Криптона и не стоит ее еще раз пережевывать. Но если это не ориджин, то тогда что?

У Парня в синем первое серьезное поражение, он в самом начале отношений с Лоис, с момента его явления людям прошло всего 3 года. Т.е. это только чисто технически не ориджин, а самым ближайшим похожим аналогом из относительно недавнего по формату можно назвать "Возвращение домой".

И в этом, пожалуй, главная проблема проекта - звенящая вторичность.

Забавно, как, трудясь под крылом Marvel, Джеймс Ганн создавал авторский продукт, укладывал смыслы и посылы в несколько слоев, втискивая их в обязательные корпоративные рамки.

Может быть, ощущение надзора сверху, когда условный Кевин Файги пусть и не вмешивался в творческий процесс, но потенциально имел такую возможность, благотворно влияло на итоговых "Стражей Галактики".

Возможно, лишенный такой фигуры, нависающей над сценарным столом, с карт-бланшем на руках уже убеленный сединами Джеймс Ганн просто побоялся сделать что-то по-настоящему свежее, смелое, дерзкое, провокационное и оригинальное.

Поэтому на выходе получился прямой как палка, предсказуемый и радостный как лабрадор "Супермен".

Судя по другим кассовым лидерам текущего года, у поколения зумеров, в которую целятся киноделы, есть запрос на подобные простые одноклеточные сюжеты - Ганн его почувствовал и смог удовлетворить.

Этого недостаточно, чтобы мы могли рекомендовать сей кинокомикс к просмотру. При этом сама "иконичность" титульного персонажа в современной массовой культуре настолько велика, что проигнорировать его не получится - так или иначе новый "Супермен" станет вехой, с которой будут сравнивать будущие жанровые проекты.

Оценка: 1,5 из 5.