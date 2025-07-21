Опубликован тизер мультфильма «Прыгуны» от Pixar

За жизнью животных так интересно наблюдать! Настолько, что иногда даже хочется стать одним из них, чтобы прочувствовать всю полноту жизни мира зверей. По крайней мере Мейбл, главная героиня нового мультфильма от студий Pixar и Disney, точно мечтала о чём-то подобном. И, кажется, ей это удаётся.

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Смотрим тизер-трейлер анимационного фильма «Прыгуны» вместе с Тлум.Ру.

О чём речь?

Девочка-подросток хитростью перемещает своё сознание в тело робота-бобра. Как это вышло? Группа учёных разрабатывает революционную технологию, при помощи которой можно поместить человеческое сознание в робо-зверей. Похожий метод использовали герои серии фильмов «Аватар», где люди вселялись в аватары жителей далёкой планеты. Персонажи в трейлере даже его вспоминают — и отрицают сходство, но мы-то всё понимаем!

Мейбл, ярая фанатка природы и защитница окружающей среды, решает воспользоваться этой технологией в своих целях: сблизиться с животными и предупредить их об опасности, которую несут люди. Зрителей ждёт круговорот неожиданных событий и увлекательных приключений, разбавленный искромётным юмором.

Помимо вышеупомянутого «Аватара», концепция проекта напоминает о «Братце-медвежонке» — тоже диснеевском мультфильме, где охотник, убивший медведицу, вселился в тело медведя и подружился с медвежонком, детёнышем той медведицы. Да, вот так не очень этично и жестоко. И ещё — о недавнем «Диком роботе», где тоже есть робот, понимающий язык зверей, дикая природа и поднимаемый вопрос о том, что одни животные питаются другими. На наш взгляд, в мультфильме DreamWorks к этой теме подошли не очень удачно (подробнее в обзоре), остаётся надеяться, что в «Прыгунах» раскроют вопрос корректнее.

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Режиссёром проекта выступил Дэниэл Чонг, знакомый зрителям по анимационному ситкому «Вся правда о медведях».