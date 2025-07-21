Энн Хэтэуэй засветилась на первом кадре фильма «Дьявол носит Prada 2»

Весёлая Энн Хэтэуэй — на первом кадре фильма «Дьявол носит Prada 2»
Американская актриса Энн Хэтэуэй поделилась первым кадром со съёмок фильма «Дьявол носит Prada 2». На нём изображена сама актриса, смеющаяся во весь голос.
Сюжет продолжения комедии расскажет о Миранде Пристли (Мэрил Стрип), которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили (Энн Хэтэуэй).
© Кадр из фильма
К главным ролям во второй части также вернутся Эмили Блант (Эмили Шарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг). Премьера «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая 2026 года, спустя 20 лет после выхода оригинальной картины. Режиссёром же вновь выступит Дэвид Френкель.