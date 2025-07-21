Дениса Нурулина оговорят в сериале «Информатор»

Съёмки 12-серийного остросюжетного детектива «Информатор» продолжает телеканал НТВ. Оперативник Игорь Скобелев собирается уйти из внутренних органов и заниматься своим баром «Скоба», но из-за происков врагов вынужден перейти на работу в отдел по борьбе с оргпреступностью. Под угрозами Скобелев вынужден стать «кротом» и раскрыть убийство одного из сотрудников этого отдела: он надеется, что сыграет в игру и выиграет партию, но оказывается в ситуации 20-летней давности, приведшей к гибели его отца. Главную роль исполняет Денис Нурулин.

© Кадр из фильма

Игорь Скобелев (Денис Нурулин) – оперативник в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Жёсткий. Циничный. Профессионал своего дела. Привык действовать в одиночку, всегда следует личному своду правил. Он не отпускает опасных преступников, не берёт взяток и всегда держит своё слово, порой используя служебное положение в личных целях. Однажды это играет с ним злую шутку: под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает её наркотиками. Начальник отдела Лозовой (Антон Морозов) ставит Скобелева перед выбором – либо он переводится в отдел по работе с огпреступностью, становится «кротом» и сообщает всё, что узнает о подозрительной гибели полковника Севастьянова, либо садится в тюрьму.

Денис Нурулин:

«Сериал «Информатор» - это не просто история про полицейского, она про человека, который, попав в непростые обстоятельства, пытается дойти до своей внутренней правды. Мой персонаж Игорь Скобелев – капитан полиции, но помимо основной работы он пытается раскрыть убийство своего отца, случившееся много лет назад. Скобелев погружается в это дело, находя новые детали в старых преступлениях. Эта сюжетная линия позволяет раскрыть и героя, и взаимоотношения других сотрудников полиции. Также важным для Игоря остаётся поиск себя, ведь его окружают сплетни и интриги. Варясь во всём этом, он пытается остаться честным и справедливым».

Работа Скобелева осложняется тем, что в списке подозреваемых – его бывший напарник и хороший друг Александр Чибисов (Владислав Чербаев). Также выясняется, что в числе новых коллег, если Скобелев согласится, окажется и бывший сотрудник РУОП Тормозов (Иван Моховиков), который 20 лет назад был следователем по делу об убийстве отца Скобелева. Дело так и не было раскрыто, да и сам Тормозов очевидно скрывает важную информацию об убийстве Скобелева-старшего. Игорю предстоит разыграть партию с коллегами, чтобы обезопасить себя, не повторить судьбу отца и защитить Настю Троянову (Дарья Осташевская) – девушку, в которую он влюбляется.

Дарья Осташевская: