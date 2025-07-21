«Случай с фортепиано» с Адель Экзаркопулос выйдет в российский прокат

Локализованный трейлер фильма «Случай с фортепиано» (L’accident de piano) представила 21 июля 2025 года кинокомпания U Films. Главные роли в детективной абсурдной комедии режиссера и сценариста Кантена Дюпьё исполнили Адель Экзаркопулос, Сандрин Киберлен, Карим Леклу, Жером Коммандёр и другие.

© Кадр из фильма

Скандальная интернет-звезда скрывается в глухой деревне после загадочного несчастного случая, - сообщается в синопсисе. - Но и там ей не дает покоя навязчивая журналистка, решившая выяснить все ее секреты, прибегнув к шантажу.

Московская зрительская премьера «Случая с фортепиано» состоится 13 августа в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Картина будет демонстрироваться на французском языке с субтитрами. После показа состоится обсуждение с киноведом Евгением Майзелем и кинокритиком Владиславом Плетеневским.

В российский прокат фильм выйдет 21 августа.