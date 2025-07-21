Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила дебютный трейлер фантастического боевика «Хищник: Пустоши».

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Премьера новой ленты по культовой вселенной состоится 7 ноября 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Пустоши» расскажет новую историю во вселенной «Хищника». Главным героем вновь выступит инопланетный монстр, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Неоновый демон», «Доктор Хаус»). Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг, постановщик «Добычи», которая стала приквелом к картинам про хищника.