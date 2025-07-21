Стало известно, когда выйдет 13-й сезон мультсериала «Футурама»

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал 13-й сезон мультсериала «Футурама». Продолжение культового научно-фантастического шоу выйдет уже в ночь на 16 сентября — все 10 эпизодов будут доступны в день премьеры.

© Чемпионат.com

У 13-го сезона уже есть официальный синопсис, который намекает, что его события будут накалены до предела.

Бендер выходит из-под контроля! Вулкан вот-вот извергнется! Фрай противостоит конкуренту за любовь Лилы! А доктор Зойдберг поднимется на небеса?! Волнение может оказаться чрезмерным! Вы предупреждены!

Первые кадры 13-го сезона «Футурамы»

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, после чего её возродили в 2008-м ещё на пять сезонов. Hulu планирует выпустить ещё как минимум один сезон проекта, однако и на нём авторы могут не остановиться.