Вышел трейлер фильма «Крипер» — нового хоррора от автора «Собирателя душ»

Вышел трейлер фильма «Крипер» — нового хоррора от Осгуда Перкинса, автора «Собирателя душ»
Компания Neon представила дебютный тизер-трейлер фильма ужасов «Крипер». Лента официально выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря, на две недели позже мировой премьеры.
Режиссёром выступает Осгуд Перкинс — создатель таких хорроров, как «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель».
Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.
Сюжет «Крипера» расскажет о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.