По данным издания Deadline, для нового фильма про Чудо-женщину нашли сценариста. Сюжет фильма придумает Ана Ногейра, для которой работать с кинокомиксом не в новинку.

© Чемпионат.com

Ногейра уже написала сценарий фильма про Супергёрл с Милли Олкок в главной роли и работает над сюжетом «Юных титанов».

Кто сыграет новую Чудо-женщину, пока не говорят, но фанаты больше всего хотят, чтобы новой Дианой Пирс стала Адрия Архона, звезда «Андора» и «Настоящего детектива».

«Супергёрл», режиссёром которого выступил Крэйг Гиллеспи, представляет собой первую сценарную работу Ногейры и основан на графическом романе Тома Кинга «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня». Фильм выйдет 26 июня 2026 года.