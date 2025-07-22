В России выйдет хоррор «Астрал. Поместье ужаса»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат мексиканский мистический хоррор "Астрал. Поместье ужаса" ("Давай поиграем в лесу" / Let's Play in the Woods).

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Главные герои ленты - Мариана (Лючия Гомес-Робледо) и её муж (Алехандро Куэтара) - решают отреставрировать старинное родовое поместье.

Каждую ночь женщина слышит детские голоса, обещающие вернуть ей умершего сына. Марианна пытается раскрыть тайну живших там кузин, но у призраков свои планы на души новоприбывших гостей.

Режиссёры - Александра Карденас, известная по работе над сериалом "Изгоняющий дьявола" (18+) и Гильермо Гранильо ("Страж дьявола").

К знаменитой франшизе "Астрал" картина, конечно же, никакого отношения не имеет.