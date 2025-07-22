Новые серии «Южного Парка» будут выходить ежегодно

По данным Los Angeles Times, кинокомпания Paramount заключила пятилетнюю сделку на сумму $1,5 млрд с создателями «Южного Парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном.

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Сделка предполагает, что в течение пяти лет каждый год будут выходить по десять новых эпизодов мультсериала. То есть за пять лет выпустят примерно 50 эпизодов проекта.

«Южный Парк» — американский комедийный мультсериал, выпускаемый с 1997 года. Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора.

Новый, 27-й сезон проекта стартует уже завтра.