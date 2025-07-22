Вышел трейлер комедии «Виноград» с Павлом Прилучным

Онлайн-кинотеатр KION публикует полноценный трейлер комедийного сериала "Виноград" с Павлом Прилучным в главной роли.

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Его герой - успешный столичный бизнесмен по имени Егор - внезапно теряет всё, включая семью и деньги. Но также внезапно Егор становится владельцем убыточных виноградников в родном Краснодарском крае, хотя ничего не знает о виноделии. Деваться некуда, и он возвращается домой, где не был 20 лет.

В ролях также: Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков и другие.

Дата премьеры пока не названа.

Ранее была опубликована тизер-сцена из сериала.