Вышел трейлер комедии "Виноград" с Павлом Прилучным и Егором Корешковым
Онлайн-кинотеатр KION публикует полноценный трейлер комедийного сериала "Виноград" с Павлом Прилучным в главной роли.
Его герой - успешный столичный бизнесмен по имени Егор - внезапно теряет всё, включая семью и деньги. Но также внезапно Егор становится владельцем убыточных виноградников в родном Краснодарском крае, хотя ничего не знает о виноделии. Деваться некуда, и он возвращается домой, где не был 20 лет.
В ролях также: Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков и другие.
Дата премьеры пока не названа.
Ранее была опубликована тизер-сцена из сериала.