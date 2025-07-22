Вышел трейлер сериала «Крутая перемена 2»

Опубликованы трейлер и постер продолжения комедийного сериала "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым в главной роли.

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Его герой, учитель Андрей Ларионов, отправляется в Узбекистан, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и вести уроки русского языка и литературы. В случае успеха на Родине его назначат директором престижной школы в столице. Но, как известно, Восток - дело тонкое, и всё идёт не по плану.

Карен Оганесян - снова режиссёр и шоураннер.

В ролях также: Иван Добронравов, Игорь Черневич, Ольга Медынич, Елена Ербакова, Ольга Шарыгина, Рано Кубаева, Федор Парамонов, Тимур Шошин, Диана Абдиева, Джавахир Закиров, Дмитрий Бузаев, Борис Гафуров, Сардор Нозимов, Фуркат Файзиев и другие.

Премьера - этой осенью на "Кинопоиске".