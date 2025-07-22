Представлен тизер фильма «Нет другого выбора» от режиссера «Олдбоя»

Кинокомпания CJ ENM представила дебютный тизер фильма No Other Choice («Нет другого выбора») — новой работы корейского режиссёра Пака Чхан-ука, создателя «Олдбоя». Премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале — 2025 в начале сентября.

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Видео доступно на YouTube-канале CJ ENM Movies. Права на видео принадлежат CJ ENM.

Лента основана на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Главную роль в ленте сыграл Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего Игр. У картины пока нет даты выхода в мировом прокате.