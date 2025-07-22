В соборе Кельна сыграли саундтрек «Интерстеллара»

В Кёльнском соборе сыграли саундтрек из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Композитором ленты выступил Ханс Циммер. Его музыку на органе исполнила Анна Лэпвуд.

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На концерт пытались попасть около 13 тыс. человек. Благо посмотреть на то, что происходило внутри и как звучала музыка, можно в видео, которое попало в интернет.

«Интерстеллар» — один из самых известных фильмов Нолана, который рассказывает про группу учёных и исследователей, которая отправляется в экспедицию через червоточину, чтобы отыскать новую планету, пригодную для жизни. В главных ролях снялись Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи.