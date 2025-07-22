Баста, Слава и Шура снимутся в документальном сериале «Вирус попсы»

Как ностальгия стала главным трендом? На этот вопрос ответит новый документальный сериал, посвященный самым громким хитам 90-х - начала 2000-х. Начались съемки проекта "Вирус попсы". Над сериалом работают VK Records и телеканал "Россия" при поддержке Института развития интернета.

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Почему молодые артисты возвращаются к песням прошлых лет? Можно ли предсказать, какой трек "завирусится" в Сети и снова станет суперпопулярным? Как музыка объединяет поколения и решает вечную проблему "отцов и детей"? "Вирус попсы" - ответ на вопросы, которыми живут современная российская эстрада, интернет-пространство и поклонники всех возрастов.

Героями сериала стали Баста, группа "Альянс", Шура, Султан Лагучев, Слава, Сергей Васюта, Kamazz, Хлоя… И это еще далеко не все звезды, которых увидят зрители.

Каждая из серий раскроет историю одного хита: от его зарождения и фантастической славы в прошлом до кавер-версии, прочно занявшей первые строчки музыкальных чартов сегодня. Эксклюзивные интервью с авторами и исполнителями, редкие кадры закулисной эстрадной жизни, тайное соперничество разных поколений певцов и фанатов и песни, которые связывают эпохи...

В финальном эпизоде пройдет запись новой версии хита, который тридцать лет назад бил все рекорды популярности, но пока еще не получил своей современной адаптации.