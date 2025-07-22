«Истребитель демонов: Бесконечный замок» поставил рекорд в Японии

18 июля в Японии состоялась премьера фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Лента «Истребитель демонов: Бесконечный замок» поставила абсолютный местный рекорд — за дебютные четыре дня проката картина собрала 7,31 млрд иен (около $ 49 млн).

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Таким образом, «Бесконечный замок» показал лучший стартовый результат в истории Японии. Интересно, что прошлый рекорд также принадлежал «Клинку, рассекающему демонов» — в 2020 году вышел аниме-фильм «Поезд бесконечный», который во время ковидных ограничений собрал на старте около 4,6 млрд иен ($ 44 млн).

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» станет первым в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. До западного рынка лента доберётся в сентябре.