Какие фильмы украсят Венецианский кинофестиваль

Во вторник была объявлена программа главного конкурса 82-го Венецианского кинофестиваля. Художественный руководитель Мостры Альберто Барбера подтвердил, что фестиваль откроет новинка от Паоло Соррентино "Грация", а церемонию украсят своим присутствием режиссер Вернер Херцог и актриса Ким Новак - им будут вручены почетные "Золотые львы" за достижения всей жизни.

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В рамках конкурса пройдут премьеры фильмов "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с Джейкобом Элорди и Оскаром Айзеком в главных ролях, "Сокрушительная машина" Бенни Сэфди с Дуэйном Джонсоном, "Гамлет" Хлои Чжао с Полом Мескалом.

Ожидается, что на Венецианском кинофестивале покажут фантастическую комедию "Бугония" Йоргоса Лантимоса о двух сотрудниках крупной компании, одержимых теорией заговоров и похитивших своего гендиректора (Эмма Стоун), потому что она инопланетянка, замышляющая уничтожить планету.

После большого перерыва на экраны возвращается Кэтрин Бигелоу с фильмом "Дом динамита": в Белом доме пытаются предотвратить ракетный удар по США. Действие накаленной драмы разворачивается в реальном времени. Снимались Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон.

Многого ждут от новой работы Джима Джармуша - семейной драмы "отцов и детей" под названием "Отец, мать, сестра, брат" с Кэйт Бланшетт и Адамом Драйвером. В конкурсе также драмеди Ноа Баумбаха "Джей Келли" с Джорджем Клуни, Лорой Дерн и Адамом Сэндлером.

Во внеконкурсной картине Луки Гуаданьино "После охоты" Джулия Робертс играет профессора колледжа, которая оказывается на перепутье личных и профессиональных судеб, когда талантливый студент (Айо Эдебири) выдвигает обвинение против одного из ее коллег (Эндрю Гарфилд), а темная тайна из ее собственного прошлого грозит выйти наружу.

Еще одна долгожданная премьера вне конкурса - "В руке Данте" Джулиана Шнабеля по мотивам истории "Божественной комедии". В фильме снимались Оскар Айзек, Мартин Скорсезе, Джерард Батлер. Анонсируя картину, Альберто Барбера подтвердил, что ее премьера была отложена из-за разногласий между создателями и спонсорами. Вне конкурса пойдут новые фильмы Вернера Херцога, Лукреции Мартель, Лоры Пойтрас и Софии Копполы. В рамках документального фестиваля будет показан фильм Майка Фиггиса "Мегадок" о создании последнего фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегаполис".

В состав жюри главного конкурса под председательством режиссера Александра Пэйна вошли бразильская актриса и писательница Фернанда Торрес ("Я все еще здесь"), иранский режиссер Мохаммад Расулоф ("Семя священного инжира"), обладатель "Золотой пальмовой ветви" румынский режиссер, сценарист и продюсер Кристиан Мунджиу ("4 месяца, 3 недели и 2 дня"), французский режиссер Стефан Бризе ("Не сезон"), итальянка Маура Дельперо ("Вермильо"), китайский актер и продюсер Чжао Тао ("В плену у приливов").