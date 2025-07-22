Стало известно, как много россиян пользуются подписками на онлайн-кинотеатры

Целых 53% россиян, живущих в городах, пользуются подписками на онлайн-кинотеатры. Об этом говорят результаты исследования компании ICMR, чьи сотрудники опросили жителей России в возрасте 16-55 лет.

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Как свидетельствует анализ результатов опроса, во втором квартале текущего года число подписчиков незначительно снизилось - на один процент, что связано с сезонным фактором.

Лидирует по числу подписок "Кинопоиск", далее следуют Okko и Wink.