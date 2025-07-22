В Сети вышел документальный фильм о восточно-сибирском панке

В Okko состоялась премьера музыкально-биографического фильма "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (18+), посвящённого ключевым панк-группам Иркутской области и Республики Бурятия, внесшим весомый вклад в развитие музыкального сообщества Восточной Сибири.

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Помимо откровенных интервью с музыкантами, в картине использованы редкие кадры с выступлений коллективов "Лучевая болезнь", "Зингая!", "Дрожжи", "Валенки", "Дети подземелья", "Флирт" и "Оргазм Нострадамуса".

Каждая из шести частей альманаха подробно рассказывает историю сибирского музыкального андеграунда девяностых и нулевых, попутно проецируя события тех лет на наши дни.

Режиссёр - Павел Скоробогатов, он же выступил автором сценария вместе с Марией Кельчевской.