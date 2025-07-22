В 1957 году на экраны вышла «Снежная королева» Льва Атаманова – и этот мультфильм стал настоящим откровением для будущего мэтра японской анимации. Юный Хаяо Миядзаки впервые увидел советскую экранизацию сказки Андерсена и навсегда изменил своё представление о том, какой может быть анимация.

Не просто красивая картинка, а глубокая история с серьезным эмоциональным посылом, борьбой добра и зла, преданностью, темой семьи и внутренней силы – все это Миядзаки позже воплотит в своих работах. Образ Герды отразился в его «Навсикае», а атмосфера сказки – в «Унесенных призраками».

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Советская «Снежная королева» стала не только примером высокого искусства, но и искрой, из которой зажглось пламя студии Ghibli.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.