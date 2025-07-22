В России запретят фильмы, которые «отрицают духовно-нравственные ценности»

Государственная Дума РФ приняла поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений для фильмов — теперь в кинотеатрах не смогут показывать ленты, содержание которых отрицает или дискредитирует традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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Помимо этого, в законе появился отдельный пункт, который касается подобного контента в онлайн-кинотеатрах — теперь владельцы стриминговых сервисов будут обязаны в течение суток блокировать фильмы или сериалы, в которых обнаружится несоответствие традиционным ценностям.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Изначально планировалось, что онлайн-кинотеатры также будут должны получать прокатные удостоверения на фильмы и сериалы — но этот пункт в итоге исключили.