О чем будут будущие фильмы киновселенной Marvel

Авторы осознали ошибки и планируют сделать супергероев вновь великими.

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В рамках подготовки к выпуску «Фантастической четвёрки: Первые шаги» босс Marvel Studios Кевин Файги неожиданно разболтался о недавнем прошлом и далёком будущем своей киновселенной, которая последние годы переживает сложные времена.

Мы выбрали главное из разных интервью, где Файги рассказал о многих аспектах своего мира.

Большое будущее киновселенной Marvel

Глобально Marvel готовится к перезапуску, об этом начинает говорить даже сам Кевин Файги. Студия планирует постепенно закончить большинство больших сюжетов, а со «Мстителями: Секретные войны» есть план запустить уже новые истории.

«"Мстители: Финал" были почти полностью про концовки, а вот «Мстители: Секретные войны» будут больше про новое начало. Перезапуск звучит страшно. Перезапуск может значить для разных людей разное. Перезапуск основной линии — мы думаем про это. "Люди икс"» — наша следующая остановка.

Но затем Файги отмечает, что после «Секретных войн» наступит момент, когда предстоит найти новых актёров на роли Тони Старка, Стива Роджерса и других ключевых персонажей мира Marvel. В киновселенной Marvel такого ещё не происходило, однако так делают многие — и никаких проблем не возникало.

У «Блэйда» дела начали налаживаться: спустя четыре попытки создать фильм у команды вроде бы нашлась хорошая основа истории, события которой развернутся в современности — до этого рассматривали вариант сюжета в прошлом.

Проекты Marvel будут для разных возрастов

Успехи «Дэдпула и Росомахи» и «Сорвиголовы: Рождённый заново» дали Marvel Studios нужную уверенность в создании проектов с высоким возрастным рейтингом, что теперь стало частью масштабного плана киновселенной. Это же касается и проектов с более низким возрастом, больше направленных на детей.

Однако всё зависит от конкретного проекта: Каратель в «Сорвиголове: Рождённый заново» был максимально брутальным и жестоким, убивающим злодеев направо и налево, однако «когда Каратель появится в новом фильме про Человека-паука, он будет немного другим».

Человек-паук будет один

Майлз Моралес не появится в киновселенной Marvel в ближайшее время, поскольку Sony намерена использовать персонажа в анимационных фильма про «Паучьи вселенные». Никаких работ над отдельным фильмом про героя в киновселенной сейчас не идёт — и не будет идти, пока не закончатся анимационные фильмы.

Сериалы и фильмы начнут больше отделять

Внедрение сериалов в киновселенную после выхода «Мстители: Финал» называют если не ошибкой, то неудачей: количества контента про супергероев «Марвел» стало настолько много, что следить за всем этим сборником стало просто невозможно — да и контролировать процесс разработки было не менее сложно.

Вдобавок это повлияло на фильмы: к примеру, обласканные зрителями и критиками «Громовержцы» почти полностью состояли из героев сериалов — и многие даже не знали про них, поэтому, как считает Файги, многие пропустили фильм в кинотеатрах.

Это же касается продолжения «Капитан Марвел», где больше половины главных героев пришли из сериалов («Мисс Марвел», «ВандаВижн»). Впрочем, сам же Файги отмечает, что это именно проблема маркетинга, нежели самих фильмов — многих просто было не убедить посмотреть кино.

В целом Marvel Studios уже заявила, что начнёт отделять сериалы и фильмы дальше друг от друга: каждый будет более самодостаточным, а в качестве примера приводят «Сорвиголову: Рождённый заново».

Впрочем, к примеру, важнейшие события из «Громовержцев» никак не затронут в продолжении «Сорвиголовы», хотя оба проекта разворачиваются в одном городе — Нью-Йорке.

Во многом поэтому, кстати, первую «Фантастическую четвёрку» от самой Marvel Studios решили сделать полностью отдельно от основной киновселенной, чтобы это было новое начало без надобности что-либо знать про кого-либо.

Что случилось с Кангом, «заменой Таноса»

Ещё до всех событий с актёром Джонатаном Мейджорсом, которого обвинили в физическом насилии, в Marvel Studios начали подозревать, что вся история с Кангом не сможет повторить успех Таноса — герой не настолько интриговал и интересовал зрителей, несмотря на куда более явный курс на его представление в разных проектах.

«Ещё до того, что произошло событие с актёром, мы начали понимать, что Канг не такой же важный, это не новый Танос, и что есть только один персонаж, который может быть таким, потому что он был таким в комиксах на протяжении десятилетий и десятилетий».

В итоге всё сложилось так, что Канг сойдёт на нет, а вместо него новым глобальным злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, который до этого исполнял роль Тони Старка (Железный человек).