Сериал «Фишер» продлили на два сезона

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о продлении сериала «Фишер» ещё на два сезона, то есть у сериала должно быть как минимум четыре сезона. Пока их подробности не раскрывают.

© Чемпионат.com

Шоураннерами и режиссёрами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые работали над первым сезоном. Режиссёром-постановщиком другой будет Ольга Френкель.

Актёрский состав пока не раскрываем, поэтому подписывайтесь и ждите новостей.

Второй сезон завершился на прошлой неделе, в него вошло восемь серий. Финал «Затмения» фанаты приняли очень прохладно, хотя сам сезон в общем и целом понравился зрителям, а по нарастающему напряжению его сравнивают с первым сезоном.