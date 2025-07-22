Премьеры недели: сериал про панков и продолжение «Ухожу красиво»

Смотрите: Документальный сериал "Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк" - в онлайн-кинотеатре Okko с 22 июля.

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Документальный фильм о феномене Восточно-Сибирского панка "Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк" можно смотреть на платформе Okko. Обозреватель "РГ" познакомилась с биографическим документальным фильмом в Нижнем Новгороде - он участвовал в конкурсной программе фестиваля " Горький Fest". На фестивале показали три части. И по итогам фильму вручили Диплом жюри.

Первые зрители также хорошо приняли проект. Они узнали, что такое "Лучевая болезнь", "Зингая!", "Дрожжи", "Валенки", "Дети подземелья", "Флирт" и, конечно, "Оргазм Нострадамуса". Все это названия групп. Авторы фильма во главе с режиссером павлом Скоробогатовым общаются с очевидцами и непосредственными участниками событий 30-летней давности. Герои ленты - участники различных панк-коллективов, а также знаковые фигуры сибирского панка: Александр Горский, Игорь Смирнов, Александр Никитин, Олег Сурусин, Валерий Рожков, Леонид Резанов, Антон Кирюшин, Егор Прибылов и другие. Когда смотришь это кино, поражаешься явлению: на твоих глазах музыканты молодеют на 30 лет. Каждый из них доказывает, что панки бывшими не бывают, и мы видим, какой яркий след в судьбе каждого из них оставила бурная музыкальная и свободная молодость. Похоже, что это было лучшее время в жизни некоторых из героев.

Фильм, по сути, и рассказ о том, как выглядит истинный российский андеграунд. Он состоит из шести частей "фАктов", посвящённых субкультуре и ключевым панк-рок коллективам Иркутской области и Республики Бурятия, которые сформировали оригинальный музыкальный стиль, и внесли культурный вклад в развитие музыкального сообщества Восточной Сибири. Каждая часть является своего рода альтернативной кинолетописью, запечатлевшей историю сибирского музыкального андеграунда 90-х, а также проекцией участников панк-культуры на наши дни.

Павел Скоробогатов - не только режиссёр, автор и продюсер фильма. Он - уроженец Иркутска и выпускник Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Георгия Данелии. Его авторский фильм получил грант от Фонда поддержки регионального кинематографа, благодаря чему стал возможен.

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По сюжету второго сезона популярного сериала бывший полицейский Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не смог стать тем героем, которым так стремился. После нескольких месяцев в больнице он возвращается домой, и его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но и отказаться от прошлого не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя стремится пойти по его стопам, и он, как отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты.

Авторы говорят, что второй сезон "Ухожу красиво" даст зрителям возможность задуматься о философских темах, потому что они сфокусировались на семейных ценностях. Не обойдется без эффектных трюков и ярких экшен-сцен, в которых самое непосредственное участие принял Владимир Яглыч.

"Я в очередной раз выступил в качестве каскадера. Меня возили на крыше автомобиля и пытались сбросить. Но это было не так легко - я был привязан страховкой. А самыми запоминающимися для меня стали съемки финального кадра. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что на этой смене был задействован вертолет", - рассказал артист.

Место действия второго сезона открыто не афишируется, но, по словам режиссера Миши Полякова, внимательный зритель сможет догадаться, в каком городе разворачиваются события.

"Мы специально оставили город без имени, чтобы каждый мог узнать в нем что-то свое. Но, конечно, в сериале спрятаны подсказки: детали на вывесках, фрагменты диалогов и кое-что еще. Я всегда считал, что сериал - это не только история, но и игра с аудиторией. Поэтому предлагаем зрителям самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Добро пожаловать в квест!"- приглашает режиссер.

Авторы сценария: Дмитрий Скачков, Егор Завьялов, Павел Воронин. В роля также: Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Алиса Руденко, Катя Кабак, Алексей Макаров, Борис Каморзин и другие.