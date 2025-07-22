Искренне, но глупо: критики оценили новую «Фантастическую четверку»

В Сети появились первые оценки фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Рецензии оказались неоднозначными — так. на Rotten Tomatoes рейтинг составил 88% «свежести», в то же время на Metacritic лента набрала лишь 68 баллов из 100.

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Среди положительных сторон новой «Фантастической четвёрки» с Педро Паскалем, Ванессой Кирби, Джозефом Куинном и Эбоном Мосс-Бакраком называют искренность и игру актёров, а также дух комиксов Marvel. В то же время ленту критикуют за излишнюю глупость и «недостаточную уверенность».

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля. В РФ ленту начнут показывать чуть позже.