Российский режиссер покажет на Венецианском фестивале пятичасовой фильм

Lenta.ru

Режиссер Александр Сокуров, автор культовых картин «Русский ковчег» и «Фауст», представит новый проект на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя смотра Альберто Барберу.

Александр Сокуров покажет на Венецианском фестивале пятичасовой фильм
© РИА Новости

По информации агентства, российский постановщик представит во внеконкурсной программе фестиваля документальный фильм «Дневник режиссера». Картина народного артиста России длится пять часов и является авторской ретроспективой событий, которые сам Сокуров переживал в период с 1961 по 1995 год.

«Александр возвращается в Венецию после долгого перерыва. Многие годы он вел личный дневник, который решил перенести на кинопленку, создав на его основе этот масштабный фильм», — заявил Барбера.

Эпизоды из жизни режиссера сопровождаются фрагментами известных фильмов той эпохи, что делает его дневником «всей истории второй половины XX века». В 2011 году Сокуров выиграл главный приз Венецианского смотра, получив «Золотого льва» за свой фильм «Фауст».

В июле 2021 года стало известно, что российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Она является выпускницей мастерской Сокурова.